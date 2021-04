Beachvolleyball-Duo im Cancun-Viertelfinale

Die Beach-Volleyballerinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig stehen beim zweiten dreier Vier-Sterne-Turniere in Cancun in Mexiko im Viertelfinale. Die Steirerinnen kämpften am Samstag (Ortszeit) im Achtelfinale die Niederländerinnen Katja Stam/Raisa Schoon 2:1 (21,-19,14) nieder. In der Zwischenrunde hatten die zwei gegen die Japanerinnen Megumi Murakami/Miki Ishii 2:0 (16,16) gewonnen. Nächste Gegnerinnen sind am Sonntag (21 Uhr) Agatha/Duda aus Brasilien.