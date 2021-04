Jury: „Gebäude ist Akt der Stadtreparatur“

19 Standorte der Landesverwaltung sollen in einem Gebäude vereint werden, dem Landesdienstleistungszentrum. Wie berichtet, wird es in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs errichtet und soll in fünf Jahren einzugsbereit sein. Jetzt ist bekannt geworden, wie das 220 Millionen Euro teure Gebäude aussehen wird.