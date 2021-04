Ein Haus für alle Generationen mit Pflegerin

Als sich Gabriele R. eingestehen musste, dass ihre Eltern allein nicht mehr gut zurechtkamen, war die Frage nach einem Heimplatz eigentlich kein Thema. Denn dahin wollte das Ehepaar nicht. So organisierte die Tochter eine 24-Stunden-Betreuung. Hier ihre Erfahrungen damit: „Wir waren alle berufstätig und versorgten die Eltern in der Freizeit. Doch das überforderte uns bald. Trotzdem hatten wir ständig ein schlechtes Gewissen. Die Eltern waren unglücklich. 24-Stunden-Betreuung war für uns die Rettung in der Not! Mit der Minipension der Mutter allein wäre es sich aber auch mit den Zuschüssen nicht ausgegangen.“