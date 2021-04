Krankes Baby - an Keuchhusten denken!

Das gleiche Problem besteht im Erwachsenenalter. Vor allem ältere Personen, die durch eine lange zurückliegende Impfung nur unzureichenden Schutz aufweisen, zeigen nämlich einen untypischen Verlauf. Unbehandelt besteht hier neben der allgemeinen körperlichen Schwächung vor allem die Gefahr der Weitergabe. Denn: Keuchhusten ist extrem ansteckend und wird von Erkrankten beim Husten, Niesen bzw. über die Atemluft (Tröpfcheninfektion) verbreitet. Eine Ansteckungsgefahr besteht vom ersten „Bellen“ (besonders während der 14 Tage am Beginn hochansteckend!) bis etwa fünf Wochen später. Seit Kurzem wird im Impfplan die Pertussisimpfung in der Schwangerschaft empfohlen. „Diese ermöglicht, die schützenden Antikörper gegen die Erkrankung von der Mutter auf den Fötus zu übertragen, um auch die Kleinsten nach der Geburt und in den ersten Lebensmonaten (noch vor der 6-fach-Impfung) möglichst wirksam zu wappnen“, erklärt Prof. Strenger. „Man gibt sie als Teil des Kombinationsimpfstoffes Tetanus- Diphtherie-Polio-Pertussis idealerweise zwischen der 27. und 36. Schwangerschaftswoche.“ Grundsätzlich sollten Erwachsene ihren Schutz vor Keuchhusten alle zehn Jahre auffrischen lassen.