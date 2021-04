Historisch! Frappart erste Schiedsrichterin bei EM

Frappart war die erste Frau, die bei den Männern in der Champions League, in der französischen Ligue 1 und der WM-Qualifikation eine Partie gepfiffen hat. Die EM geht zwischen 11. Juni bis 11. Juli über die Bühne, Österreich trifft in der Gruppenphase auf Nordmazedonien, die Ukraine und Niederlande.