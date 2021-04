Rote Karte? Aufregung um „bösen“ Hinteregger

In der 31. Minute ereignete sich die diskutable Szene: Mit gestrecktem Bein in Kniehöhe ging der ÖFB-Verteidiger in den Zweikampf mit Augsburgs Marco Richter. „Ich war ein bisschen mit Adrenalin voll“, schilderte Hinteregger nach dem Spiel gegenüber Sky. Die Folge: eine Gelbe Karte!