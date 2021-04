„Einfach nur mitzufahren, ist mir zu wenig“

Die Olympischen Spiele in Tokio waren über viele Jahre der große Traum des Vorarlberger Segel-Duos Lukas Mähr und David Bargehr. Ein Traum, der sich im März vor der portugiesischen Algarve-Küste schlagartig in Luft auflöste und gleichzeitig das Ende einer langen gemeinsamen Reise. Nun spricht Vorschoter Mähr über die verkorkste WM in Vilamoura, die Freundschaft zu David Bargehr und Entscheidungen, die demnächst anstehen.