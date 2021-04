Sensationell! Österreich fährt fix zur Handball-WM

Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen hat sich erstmals seit 2009 wieder für eine Großveranstaltung qualifiziert! Nach dem 29:29 im Hinspiel gegen Polen machte die Truppe von Teamchef Herbert Müller am Dienstag im Rückspiel des WM-Play-offs die Überraschung perfekt. Das 29:26 (15:11) in Marki (Polen) lässt die jungen Österreicherinnen zur WM fahren, die von 2. bis 19. Dezember in Spanien ausgetragen wird.