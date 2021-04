Rücktritt wegen Superliga? Klopp spricht Klartext

Deutliche Worte! Jürgen Klopp hat einen Rücktritt als Reaktion auf die Super-League-Pläne seines Klubs Liverpool dementiert, will mit seiner Mannschaft aber auch nicht in einen Topf mit den Besitzern geworfen werden. „Das Team hat nichts damit zu tun. Und ich habe auch nicht wirklich was damit zu tun. Aber Leute behandeln uns so“, sagte der Chefcoach des englischen Meisters der vergangenen Saison nach dem 1:1 seines Teams am Montagabend bei Leeds United.