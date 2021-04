Diese Themen bewegten die „Krone“-Community

Rücktritt des Gesundheitsministers

Vermutungen gab es schon vorher, doch am Dienstag war es dann fix: Rudolf Anschober trat als Gesundheitsminister zurück. In einer emotionalen Rede erklärte sich der Minister. Er habe „seit 14 Monaten durchgearbeitet“ und müsse nun „die Notbremse“ ziehen. Das Thema Krankheiten bei Politikern wurde glücklicherweise in den letzten Jahren enttabuisiert. So gab es auch aus der Community Verständnis für den Rückzug aus gesundheitlichen Gründen. So fand beispielsweise der Kommentar von Brigittesteuerzahler große Zustimmung. Großer Erwartungen gibt es an seinen Nachfolger. Der Allgemeinmediziner Dr. Wolfgang Mückstein, ein Mann aus der Praxis, wird fortan das in der Coronapandemie wohl forderndste Amt übernehmen.