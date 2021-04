Polizei macht Jagd auf Tierhasser in Bleiburg

„Was ist das für ein kranker Mensch, der so etwas den Tieren antut?“, ist eine Tierfreundin geschockt. Seit zwei Jahren betreut die Kindergärtnerin sechs herrenlose Katzen auf ihrem Grundstück. Das gefällt jedoch nicht allen. Bereits mehrmals sollen abfällige Bemerkungen über die Katzen gemacht worden sein. „Meine Katzen tun doch niemandem etwas. Zudem sind sie kastriert und tierärztlich versorgt“, betont die Frau. Am 7. April wurde die erste Katze verletzt aufgefunden. „Shelly ist in meinen Armen gestorben. Sie hatte mehrere Projektile im Körper.“