Novak verlässt Thiem und kehrt zu Bresnik zurück

Tennis-Profi Dennis Novak verlässt die Akademie von Wolfgang Thiem in Traiskirchen und kehrt zu seinem früheren Coach Günter Bresnik zurück! „Ich brauche einen, der mir die Grenzen zeigt und mich richtig pusht. Ich glaube, dass Günter der Richtige ist“, begründete der 27-Jährige im ORF-TV-Sport am Freitagabend den Wechsel in die Südstadt.