Diamond League: „Doppel“ für Lukas Weißhaidinger

Nach Falschmeldungen diverser Agenturen hatte es in der Vorwoche geheißen, dass Oslo wegen der Pandemie für 2021 abgesagt worden war. Richtig ist hingegen, dass das Meeting nur vom 10. Juni auf den 1. Juli verschoben worden ist. Coach Gregor Högler bestätigte aus dem Trainingslager auf Teneriffa, dass Weißhaidinger Starts in Oslo und Stockholm in seinem neuen Kalender hat. Das dritte Diamond-League-Meeting, das Diskuswurf der Männer vorsieht, findet in China kurz nach den Olympischen Spielen statt. Das lässt Weißhaidinger aus, startet aber noch in Brüssel am 3. September, wo es die letzte Chance gibt, sich für das Finale in Zürich (8./9. September) zu qualifizieren.