Der Grund für Hämmerles Kreuz mit dem Kreuz

Dritter Gesamtweltcupsieg in Serie, Silber bei der Weltmeisterschaft im schwedischen Idre Fjäll! Und all das, obwohl Alessandro Hämmerle in den vergangenen Monaten immer wieder der Rücken zwickte. Um für die Jagd nach Olympia-Gold in Peking im Februar 2022 gerüstet zu sein, hat sich der 27-Jährige jetzt nochmals komplett durchchecken lassen. Jetzt gibt es eine Diagnose.