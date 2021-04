Kein Berater! Bayern-Profi verhandelt nun selbst

Kimmichs Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft 2023 aus. Der FC Bayern will mit dem „Sechser“ unbedingt verlängern. Die Verhandlungen müssen sie nun mit dem Spieler selbst führen. „Ich habe für mich entschieden, dass ich noch stärker für meine Werte und meine Ansichten einstehen und meiner Eigenverantwortung gerecht werden will. Zudem bin ich davon überzeugt, dass ich meine eigenen Positionen inhaltlich gegenüber Anderen am besten vertreten kann“, schildert Kimmich.