Schwab nach eisigem Auftakt 20. in Atzenbrugg

Matthias Schwab ist bei Eiseskälte mit einer 71er-Runde (-1) und Platz 20 in die zur European Tour zählenden Austrian Golf Open 2021 in Atzenbrugg gestartet. Österreichs Tour-Profi hatte auf seiner fünfeinhalbstündigen „Kampfrunde“ mit unwirtlichem Wetter und kaltem Wind zu kämpfen. Mit dem Ergebnis lag Schwab nach Runde eins vier Schläge hinter dem solo in Führung liegenden Spanier Alejando Canizares (67). Topstar Martin Kaymer (GER) ist nach einer 68 Zweiter.