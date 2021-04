„Ich lebe mit fünf Metallrippen“

Ausgerechnet im wohlverdienten Sommerurlaub 2019 in Kärnten entdeckte die Ehefrau von Gerhard Sklensky eine verdächtige Beule auf seinem Rücken. Nach Röntgen, Ultraschall, Computer- und Magnetresonanztomographie stand fest, dass es sich um einen - wahrscheinlich gutartigen - Knorpeltumor handelt. Zur Sicherheit wurde jedoch auch eine Biopsie (Entnahme einer Gewebeprobe) angeordnet. „Kurze Zeit später erfuhr ich, dass es sich doch um eine bösartige Geschwulst handelt, welche die 7., 8. und 9. Rippe links betraf“, erzählt Gerhard Sklensky. Eine OP wäre dringend notwendig, sagten ihm die Ärzte. „In dem Moment hatte ich schlicht und einfach Angst“, gibt der heute 40-Jährige zu. Familie und Freunde machten ihm Mut. Am 7. Februar 2020 wurde er schließlich operiert. „Währenddessen haben mein Team und ich den Tumor so großräumig wie nötig, Teile der Wirbelsäule sowie 5 Rippen - 3 offensichtlich betroffene und 2 zur Sicherheit - entfernt. Danach stützten wir die Wirbelsäule durch Schrauben sowie Stäbe und setzten Titanrippen ein“, erklärt Prim. Prof. Dr. Mag. Christian Bach, Vorstand der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie, Klinik Floridsdorf, Wien.