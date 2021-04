Formel 1 ändert Startzeit von Imola-Qualifying

Die Formel 1 ändert aus Rücksicht auf die Trauerfeier für Prinz Philip die Startzeit für die Qualifikation zum Großen Preis der Emilia Romagna in Imola. Wie die Königsklasse des Motorsports am Dienstag mitteilte, wird die Startplatzjagd am Samstag auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari von ursprünglich 15.00 Uhr um eine Stunde auf 14.00 Uhr vorgezogen.