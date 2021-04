„Tag der Wahrheit“: Ruhe gibt’s bei Austria keine!

„Verantwortung abschieben ist leider das, was sie am besten können“, so ein Insider nach dem Stöger-Nein; zeigt auch der Umstand, dass Präsident Frank Hensel via Mail seinen Ärger darüber ausdrückte, dass Stöger vorgeprescht war. Violetter Stil sieht anders aus. Und wer entscheidet? Wer entscheidet die Zukunft? Das Präsidium (Hensel plus die Vizes Raimund Harreither und Josef Pröll), die Vorstände Kraetschmer und Krisch, der AG-Aufsichtsrat und/oder Vertreter der Insignia-Gruppe?