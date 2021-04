Öffnungen im Mai: Das Ende der Lockdowns ist nahe

„Nun ist aber die Frage, wie schnell sie runtergehen“, betont Popper. Denn in erster Linie gehe es natürlich nach wie vor darum, die Intensivstationen zu entlasten. Das hätte man mit weitreichenden nationalen Maßnahmen wohl schneller erreichen können, so der Mathematiker. Denn aktuell erkranken täglich noch Tausende Menschen - am Samstag waren es bundesweit 3139. Und doch: „Ab jetzt wird‘s besser“, sagt der Forscher. Nun sei also die Zeit, die Öffnungen zu planen.