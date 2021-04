Google bringt neues Tool für Menschen auf Jobsuche

Bei Österreich größtem Jobportal karriere.at will man vorerst nicht in den Google-Suchergebnissen landen und sperrt den Crawler aus. „Wir schauen uns ‘Google for Jobs‘ in Ruhe an und werden zu einem späteren Zeitpunkt bewerten, ob eine Kooperation für uns sinnvoll ist“, sagte karriere.at-Chef Georg Konjovic gegenüber dem Digital-Portal „Trending Topics“.