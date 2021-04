Kurios: Wie Boateng von seinem Bayern-Aus erfuhr

„Nahezu unfassbar erscheint, wann Boateng von seinem endgültigen Bayern-Aus nach zehn Jahren in München erfuhr“, schreibt das deutsche Medium. Der Weltmeister von 2014 saß gegen PSG zunächst nur auf der Bank, kam dann aber vor der Halbzeitpause für den angeschlagenen Niklas Süle in die Partie. Diese verloren die Bayern mit 2:3. Am Dienstag (21 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) steigt das Rückspiel in Paris.