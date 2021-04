Klaus Eberhartinger: „Für blöden Fehler bezahlt“

Was ist denn passiert?

Ich wollte blöderweise bei Starkwind unbedingt üben, obwohl mein Lehrer gesagt hat, ich darf das auf keinen Fall tun. Es hat leider so geendet, dass mich der Schirm ca. fünf Meter in die Luft mitgezogen hat und dann wie mit einer Peitsche, an deren Ende ich war, auf den Strand gehaut hat. Ich konnte meine Beine kurzfristig nicht bewegen. Ein Schock! Ich habe mir sechs Rippen, zwei doppelt, abgerissen und ein paar Monate für den blöden Fehler bezahlt.