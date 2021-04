Bis 15. Juli können Filme eingereicht werden

Sowie der Respect our Planet Award für den Film, der mit Ideen zum respektvollen Umgang mit dem Planeten Erde animiert. 50 Filme schaffen es in die Auswahl und werden auf Großleinwand im Metropol Kino, am Fuße der Nordkette und am Ufer des Inns gezeigt. Dotiert ist das Festival mit insgesamt 18.000 Euro.