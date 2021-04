Rapids Fan-Liebling Ullmann: Wie eine Maschine

Natürlich will man jetzt in Hütteldorf den Titelkampf spannend machen: „Wir wissen schon, was wir für eine Chance haben. Auch wenn ihr es langweilig findet“, lacht Ullmann. „Aber wir denken wirklich nur von Spiel zu Spiel.“ Das klappte beim 8:1 in Wolfsberg ja nicht so schlecht. „Ein Auftritt, der stolz macht“, nickt Ullmann, der mit seinem 3:1 die Lawine richtig lostrat.