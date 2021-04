Mega-Strafe: Olympiasieger jahrelang gesperrt

Die beiden russischen Leichtathletik-Olympiasieger Andrej Silnow und Natalja Antjuch sind am Mittwoch vom Internationalen Sportgerichtshof CAS wegen Doping-Vergehen aus den Jahren 2012 und 2013 ab sofort jeweils für vier Jahre gesperrt worden. Der 36-jährige Silnow hatte 2008 in Peking Olympia-Gold im Hochsprung gewonnen, die drei Jahre ältere Antjuch war 2012 in London Olympiasiegerin über 400 Meter Hürden geworden. Beide haben ihre Karrieren bereits 2016 beendet.