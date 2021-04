Rassismus? „Unschuldsvermutung gibt es wohl nicht“

Der spanische Fußball-Verband (RFEF) und die Profiliga werden den Rassismus-Vorfall vom Sonntag im Spiel zwischen Cadiz und Valencia (2:1) untersuchen. Der Integritätsausschuss des RFEF werde sich mit dem Fall befassen, berichteten spanische Medien am Dienstag unter Berufung auf den Verband. Auch LaLiga-Boss Javier Tebas will nicht untätig bleiben. „Wir haben Ermittlungen eingeleitet“, sagte Tebas am Montagabend. Cadiz-Profi Juan Cala bestreitet den Vorwurf der rassistischen Beleidigung: „Die Unschuldsvermutung existiert in diesem Land anscheinend nicht!“