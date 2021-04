Steirische Tennis-Hoffnung zeigt erneut auf

Für etliche Experten im Tennis-Zirkus ist für Jan Kobierski eine große Karriere vorgezeichnet. Der Grazer, mittlerweile die Nummer zwei in der Jugendrangliste des ÖTV und Nummer 89 in Österreichs allgemeiner Klasse, zeigte sein Potenzial beim Turniersieg in Ägypten. Seine ersten Titel auf Europe-Ebene feierte der ATV Irdning-Spieler bereits mit 14 Jahren, beim Verein, wo Routiniers wie die Melzer-Brüder agieren, kam er auch schon in der Bundesliga zum Einsatz. Nicht umsonst ist Kobierski Teil des bewährten Projekts NextGenDomi, das vom Steirischen Verband initiiert wurde, um die nächsten Top-Spieler im Land zu finden.