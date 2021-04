Ab 14.30 Uhr LIVE: WSG Tirol gegen den LASK

„Wir wollen uns für das, was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben, belohnen“, sagte Thalhammer, dessen Team in der Rückrunde des Grunddurchgangs allerdings vier Niederlagen hinnehmen musste - und damit zwei mehr als in der Hinrunde. Spielphasen, in denen etwa die klassische „LASK-DNA“ vermisst wurde, „wir zu viel quer und zurück gespielt haben“ seien „ein Rückschritt in unserem Spiel“ gewesen, erklärte Thalhammer. „Wir haben vor allem an einer besseren Balance in unserem Offensivspiel gearbeitet und haben versucht, unberechenbarer zu werden“, sagte der 50-Jährige und versprach „mehr Vertikalität“.