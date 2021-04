Ab 17 Uhr LIVE: SV Ried gegen TSV Hartberg

Hartberg: Platz eins in der Qualigruppe als klares Ziel

Hartberg muss die Enttäuschung der in letzter Sekunde verpassten Meistergruppe verdauen. Der 3:3-Ausgleich durch St. Pöltens Kofi Schulz in der 94. Minute des letzten Spiels im Grunddurchgang kostete der Elf von Markus Schopp den Top-Sechs-Platz. Man sei „nicht ins Tal der Tränen gefallen“, betonte Schopp, der den Blick ganz auf die kommenden zehn Runden richten will. „Wir haben mehr Punkte als die anderen, und sie sind ja nicht zufällig entstanden“, sagte der Ex-ÖFB-Teamspieler, der am Ende Platz sieben und das Play-off um den letzten Europacupstartplatz anpeilt. „Wenn wir alles abrufen, dann kann es nur das Ziel sein, unsere jetzige Position zu verteidigen.“ Zwei Punkte liegt man aktuell vor der achtplatzierten Austria. Schopp: „Wir sind nicht so naiv, zu glauben, dass das ein Selbstläufer wird.“