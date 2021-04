Stadt Leibnitz verordnet einen strengen Baustopp

Um wieder auf den Weg eines gesunden Wachstums zu kommen, soll über den Sommer das örtliche Entwicklungskonzept überarbeitet werden: „Wir müssen einfach schauen, was in der Innenstadt noch verträglich verdichtet werden kann. Man muss ja auch den steigenden Mehrbedarf an Kindergarten- und Schulplätzen miteinkalkulieren“, meint Leitenberger.