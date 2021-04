Osterhasen-Familie in Kärnten wird wieder größer

Häschen in Ruhe lassen

Denn der Feldhase hält sich tagsüber in geschützter Umgebung auf und kommt erst in der Dämmerung oder in der Nacht auf die freien Flächen. Geschützt verstecken sich auch die Jungen, die von der Mutter nur ein- bis zweimal pro Tag versorgt werden. Deshalb gilt gerade jetzt der Appell, die Häschen in Ruhe zu lassen und Hunde anzuleinen.