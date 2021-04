Genießen mit gutem Gewissen

Im Corona-Lockdown hat genussvolles Essen einen besonders großen Stellenwert, um sich in dieser schwierigen Zeit zumindest kulinarisch etwas Gutes zu tun. Dennoch sollte dabei auf keinen Fall die Umwelt draufzahlen! Wir haben Tipps zusammengestellt, wie Sie beides „unter einen Hut bringen“: Beim Einkaufen für die Osterjause, auch wenn heuer leider kein Besuch kommt, auf regionale Produkte, am besten mit Bio-Siegel zurückgreifen. Die schonende Bewirtschaftung der Böden sichert die Artenvielfalt und nützt wichtigen Bestäubern wie Bienen. Zudem bedeutet „bio“ auch mehr Tierwohl. Vor allem, was Fleisch betrifft, sollte man nach dem Motto gehen: „Gut statt viel“, also Qualität vor Quantität. Experten vom „forum.ernährung heute“ empfehlen etwa Fleisch vom Strohschwein, weil diese Tiere genug Auslauf haben.