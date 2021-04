Corona-Drama um deutsche Kanutin: Olympia ohne sie

Brennen in der Lunge

Alles begann „nur“ mit einem trockenen Hals, bellendem Husten und sogar einem negativen Test. „Der Erste war damals negativ. Ich blieb trotzdem zu Hause und plötzlich kamen extreme Gliederschmerzen, ein dicker Hals und schmerzende Haut dazu.“ Der nächste Test war positiv. Aber auch nach der Quarantäne wollten sich die Symptome nicht mildern: „Mein Herz war dabei deutlich verkleinert - scheinbar aufgrund von Corona, da ich vorher fit war.“ Und auch ihre Lunge wurde in Mitleidenschaft gezogen: Nach dem Trainingslager in der Türkei stieg ihr Puls ständig über 140, bekam dauerhafte Kopfschmerzen und ein Brennen in der Lunge. Und die Probleme kamen selbst im Alltag! Zurück in Sachsen wurden selbst die Treppen in den vierten Stock ihrer Wohnung zur Herausforderung.