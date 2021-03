Franco Foda nach Debakel: „Ich bin verantwortlich“

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): „Erste Halbzeit war es über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel, vor allem die letzten 15 Minuten vor der Halbzeit waren wir besser im Spiel, wollten uns kleinere Tormöglichkeiten erarbeiten, wollten dann nach der Halbzeit nachher so weiterspielen, haben uns dann aber schon von Beginn der zweiten Halbzeit an selber in Schwierigkeiten gebracht. Wir wollten jedes Mal von hinten rausspielen, konnten uns aus diesen Pressing-Situationen nicht lösen. Und bei den ersten beiden Gegentoren haben wir ganz, ganz schlecht verteidigt. Das war heute leider dann zu wenig. Wir haben gewusst, gegen Dänemark müssen wir kompakt spielen, das haben wir in der ersten Halbzeit getan. Wir haben die Räume gut zugestellt, ihnen keine Räume gegeben zum Spielen. Gerade auch beim ersten Tor mit einem tiefen Pass, beim zweiten Tor auch, das war zu einfach. Aber ich mache den Spielern keinen Vorwurf, ich bin verantwortlich für die Truppe. Das ist natürlich eine bittere Niederlage. Wir werden uns jetzt gezielt vorbereiten auf die Europameisterschaft, wir müssen einige Dinge verändern, korrigieren, das werde ich tun. Jetzt gilt es dieses Spiel in Ruhe zu analysieren in den nächsten Tagen und die richtigen Schlüsse zu ziehen.“