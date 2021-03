Gerersdorf: Florianis liefern Himmelsstrom

Österreichweit vorbildliche Öko-Initiative in der Klimabündnis-Gemeinde Gerersdorf nahe St. Pölten! Denn dort wird die himmlische Energie nicht am Acker, sondern auf dem Dach des Feuerwehrhauses gewonnen. Die Fotovoltaik-Anlage steht deswegen in lichten Höhen, um den dramatischen Bodenfraß zu stoppen.