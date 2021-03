Tretroller, Fahrrad und Co: Das ist zu beachten

Fahrrad: Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur mit einer Begleitperson (mindestens 16 Jahre alt) Rad fahren. Mit dem Radfahrausweis, der ab dem neunten Geburtstag bei Besuch der vierten Schulstufe erworben werden kann, dürfen sie das schon mit zehn Jahren. Bis zwölf Jahre müssen Kinder einen Radhelm tragen. Für die Räder gelten die üblichen Ausrüstungsbestimmungen (vorne weiße, hinten rote Reflektoren, gelbe Reflektoren an Pedalen und Speichen, Klingel/Hupe, zwei voneinander unabhängige Bremsanlagen, Licht bei schlechter Sicht oder Dunkelheit). Gefahren werden darf an den für Fahrräder erlaubten Verkehrsflächen - Fahrbahn, Radfahrstreifen, Mehrzweckstreifen, Radwege, Geh- und Radwege, Fahrradstraßen, Wohnstraße, Begegnungszone und gegen die Einbahn und in der Fußgängerzone jedoch nur, wo das ausdrücklich erlaubt ist. Eine Radwegbenützungspflicht ist zu beachten. Gehsteige und Zebrastreifen sind tabu. Für das Fahren mit E-Scootern und E-Bikes gelten die Verhaltensvorschriften für Radfahrer.