Lehre: „Hopfen und Malz, Gott erhalt’s!“

Seine Ausbildung absolviert er bei der Brauerei Zillertal Bier in Zell am Ziller. Dort wird das beliebte Getränk bereits in der 16. Generation hergestellt. Mit modernster Technik werden nach klassischen Brauverfahren unter- und obergärige Bierspezialitäten gebraut und auch alkoholfreie Getränke hergestellt.Vielseitiger LehrberufDieser Lehrberuf ist überaus vielseitig.