„Kauf geplant, doch keiner kennt den Preis!“

Heute, Montag, soll der Gemeinderat der Landeshauptstadt grünes Licht für die Aufnahme der Verhandlungen geben. Die Stadt will bekanntlich ihre Anteile an der Wohn- und Wirtschaftspark Entwicklungsgesellschaft (WWE) von 10 auf 30 Prozent aufstocken und so garantieren, dass das derzeit 720 Wohnungen umfassende Projekt kleiner wird – und mehr Grünfläche im Süden des 8-Hektar-Areals erhalten bleibt. Die besagten Anteile möchte man von landesnahen Gesellschaften erwerben, so der Plan.