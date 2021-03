F1-Countdown: Das muss man vor Saisonstart wissen

Für die Formel 1 beginnt am Wochenende in Bahrain ein neues Abenteuer. Der Corona-Pandemie zum Trotz taucht die Motorsport-Königsklasse in einen XXL-Kalender mit 23 Rennen ein. Mehr Spannung als zuletzt soll ein Duell der Superlative bringen: Max Verstappen im Red Bull will Champion Lewis Hamilton den Titel streitig machen. Ob es zu diesem Fight kommt, ist jedoch fraglich. Es wäre nicht das erste Mal, dass Mercedes auch nach wackeligen Testfahrten wieder allen davonfährt.