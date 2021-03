Ländle-Asse nur von Juniorenweltmeisterin gestoppt

Am Glungezer verwies Wechner nun die Möggnerin Ariane Rädler (+0,25) und die Götznerin Christine Scheyer (+0,33) auf die Plätze. Für Rädler, die bei der Zwischenzeit noch zwölf Hundertstel vor Wechner gelegen war, wäre es bereits der zweite Super-G-Staatsmeistertitel nach 2019 gewesen. Stark präsentierten sich auch die anderen Vorarlbergerinnen: Die Tschaggunserin Emily Schöpf landete 0,97 Sekunden hinter Wechner auf Rang sechs - die Bezauerin Magdalena Kappaurer fuhr in der ÖM-Wertung auf Platz acht (+1,28). Am Donnerstag steht am Glungezer die Entscheidung in der Kombination am Programm.