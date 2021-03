Patienten mit Glaukom drohen zu erblinden

Keine Sorge vor einer Ansteckung mit Corona! Die Sicherheitsvorkehrungen bei den Augenärzten sind - neben Händedesinfektion und Abstandsregeln für alle - umfassend: Patienten, Mitarbeiter und Mediziner tragen FFP2-Masken. Mitarbeiter und Ärzte werden außerdem regelmäßig einem COVID-19-Test unterzogen und die meisten sind bereits geimpft. Bei der Untersuchung an der Spaltlampe kommt der Augenarzt dem Patienten zwar nahe, allerdings haben ja beide eine FFP2-Maske auf und werden zusätzlich durch eine Plexiglasscheibe voneinander abgeschirmt. Der Experte appelliert daher abschließend: „Schäden am Sehnerv, wie sie bei einem Glaukom auftreten, sind irreparabel. Dieser Verlust an Sehvermögen kann nicht mehr repariert werden - Sehbehinderung bis hin zur Erblindung drohen. Nur wenn wir eine Erkrankung rechtzeitig im Rahmen einer Kontrolle feststellen, können wir sie auch behandeln und Folgeschäden begrenzen. Kommen Sie bitte zur augenärztlichen Kontrolluntersuchung!“