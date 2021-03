Zahlreiche Glückwünsche zum 100. Geburtstag

Johann Steyrer ist für die Exekutive im Bezirk Weiz das, was man wohl als „Urgestein“ bezeichnen könnte. Seine Karriere begann er nach Kriegsende am Gendarmerieposten Birkfeld als provisorischer Gendarm. Anschließend absolvierte er den Gendarmerie-Anwärterlehrgang an der Gendarmerie Schule in Bruck an der Mur und den Fortsetzungskurs in Graz. Bis 1982 war er für die Sicherheit im Bezirk Weiz im Einsatz. Seine Zeit bei der Gendarmerie beendete er am Posten Gleisdorf.