Eistauchen-Rekord-Frau: „Kein Platz für Angst“

Das Ziel in diesem Sport ist zwischen zwei Eislöchern (Waken) unter dem Eis zu schwimmen. Und das ohne Flossen und nur im Badeanzug. Die finnische Sportlerin triumphierte in einem See in der Nähe von Hossa, unweit von Oulu. Das Wasser war etwa 2 Grad kalt, die Eisschicht 60 Zentimeter dick. Damit ist sie die alte und die neue Rekordhalterin in diesem Sport. Seit 2015 ist sie einsame Spitze bei den Frauen, nun ist aber auch kein Mann länger unter dem Eis getaucht, als sie.