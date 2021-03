Absperrgitter verhindert Olympia-Limit von Pfeil

Valentin Pfeil (LAC Amateure Steyr) hat bei der Einladungsveranstaltung in Dresden vergeblich einen Angriff auf das Olympia-Ticket im Marathon lanciert. Der Athlet vom LAC Amateure Steyr stürzte am Sonntag kurz nach Kilometer 20 über den Fuß eines Absperrgitters und gab zehn km später auf. Pfeil hatte im Osten Deutschlands versucht, das Limit für die Olympischen Spiele in Tokio von 2:11:30 Stunden zu laufen.