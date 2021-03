Wenn der Nachbar ein Superstar ist

Doch weil der Tennis-Superstar ebenso wie Ilzer nur selten in Hinterbrühl anzutreffen ist, hat sich noch keine innige Nachbarschaft entwickelt. „Wir grüßen uns, wenn wir uns zufällig über den Weg laufen. Mehr allerdings nicht.“ Über Fußball fachsimpelte Ilzer mit dem großen Chelsea-Fan ergo noch nie.



Hotel reicht

Die Wohnung vor den Toren Wiens wird auch weiterhin das vorläufige Zuhause der Familie Ilzer bleiben. Wenn es die Zeit erlaubt, braust der Coach an trainingsfreien Tagen nach Niederösterreich. In Graz reicht dem 37-Jährigen deshalb ein Hotelzimmer in Stadionnähe als Unterkunft.