Alle neune bei Sturm - Kiteishvili ist zurück

„Wir haben heute intensiv gearbeitet, beide waren bis zum Schluss dabei und sind ein Thema fürs Spiel Sonntag bei der Admira. Ob schon von Anfang an, wird sich zeigen“, meint Ilzer. Während das Duo in der Südstadt vor dem Comeback steht, muss der Sturm-Coach definitiv Andreas Kuen vorgeben. „Er laboriert an einer Bauchmuskelzerrung, kann nicht spielen“, weiß Ilzer, der zurzeit eine Rekordschar an Teamspielern unter seinen Fittichen hat.



Test gegen Klagenfurt

„Seit ich bei Sturm bin, haben wir noch nie so viele Spieler abgestellt.“ Neun sind’s an der Zahl. Neben Hierländer, Siebenhandl, Jantscher und Nemeth (alle A-Team) rücken nächste Woche noch Geyrhofer und Shabanhaxhaj im U21-Team ein. Dazu tauschen auch noch Stankovic (Slowenien), Kiteishvili (Georgien) und Gazibegovic (U21-Bosnien) das Sturm-Trikot gegen die Teamdress.