„WildeWasserWeg“ im Stubaital ausgezeichnet

Zum zweiten Mal in Folge holt sich Tirol 2021 den Neptun Wasserpreis in der Kategorie WasserGEMEINDE. Bundesministerin Elisabeth Köstinger hat bereits am Montag den zwölf Kilometer langen „WildeWasserWeg“ in der Gemeinde Neustift im Stubaital zum Bundessieger gekürt.