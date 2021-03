Steht Peter Stöger vor Comeback beim 1. FC Köln?

Langsam, aber sicher zeichnet sich da ein Muster ab: Wann immer es dem 1. FC Köln in den vergangenen Jahren und Monaten nicht sonderlich gut gegangen ist - und das hat‘s oft gegeben -, ist auch sein Name als möglicher „Retter“ auf der Trainerposition ins Spiel gekommen: jener von Peter Stöger! Und so überrascht es wohl nicht, dass es bei den „Geißböcken“ nun nach fünf sieglosen Partien wieder so weit ist ...