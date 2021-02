„Draufimpfen“ als Chance gegen Mutation in Tirol?

Experte: Kleine Studie in Tirol machbar

Sein Vorschlag: Eine Kombination von AstraZeneca-Präparat und einem mRNA-Impfstoff, getestet dort, wo die Mutation auftritt - also in Tirol. Solche Kombinationen von verschiedenen Impfstoffen würden oft in klinischen Studien eingesetzt, um bessere Immunantworten zu bekommen, betonte Krammer auf Twitter. Eine Studie sei notwendig, denn „ohne Daten kann man natürlich nicht einfach anfangen, das so in der Bevölkerung einzusetzen.“ In Großbritannien hat man mit einer solchen Studie schon begonnen. An 800 Freiwilligen im Alter von 50 und darüber wird getestet, ob eine Impfstoff-Kombination wirksam ist.